BY TYLER DURDENSATURDAY, JUL 17, 2021 – 06:00 PM

Dr. Robert Malone, a pioneer in the field of mRNA vaccines, shared a viral Twitter thread on Friday which lays out a disturbing trend; the most-vaccinated countries in the world are experiencing a surge in COVID-19 cases, while the least-vaccinated countries are not.

“This is worrying me quite a bit,” tweeted Malone, embedding the lengthy thread authored by Twitter user @holmenkollin (Corona Realism) via the ‘thread reader’ app.

Neuerdings heißt es, zum Verhindern einer vierten Welle würde eine Impfquote von 85% benötigt.



Vielleicht interessant, dazu mal die Länder mit dem größten Impffortschritt anzusehen. (SPOILER: Ja!)



15 Staaten haben bereits mehr als 1 Dosis/pro Kopf verimpft.



Wie läuft‘s da?🧵⬇️ pic.twitter.com/wOnKEnEO1K — Corona Realism 🟢 (@holmenkollin) July 11, 2021

I did not include tiny Gibraltar, which claims to have double-jabbed all (!) of its citizens.



So why do cases suddenly rise through the roof? (yes it‘s residents, not tourists) https://t.co/wsALSP1Ylj — Corona Realism 🟢 (@holmenkollin) July 16, 2021